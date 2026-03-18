Новые меры защиты работников закреплены в законопроекте о трудовых отношениях

Мажилис принял в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование трудового законодательства. Поправки усиливают гарантии защиты трудовых прав работников и уточняют отдельные процедуры трудовых отношений.

Законопроект закрепляет нормы по защите чести и достоинства в сфере труда, конкретизирует определение последнего рабочего дня при совпадении с временной нетрудоспособностью или социальным отпуском, а также предусматривает оплату времени на предсменное медицинское освидетельствование.

Кроме того, работодатели будут обязаны письменно уведомлять сотрудников об изменении условий труда, а также соблюдаться порядок расторжения трудового договора по инициативе работника, включая сроки передачи имущества и документации.