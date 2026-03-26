«Jibek Joly» успешно завершил международное путешествие по Центральной Азии

Редактор Юлия Машковская
Фото: пресс-служба АО «Пассажирские перевозки»

Международный туристический поезд «Jibek Joly» успешно завершил свою поездку с 20 по 25 марта 2026 года. Маршрут охватил Казахстан, Узбекистан и Таджикистан и впервые был продлён до Душанбе.

Поезд следовал по маршруту: Алматы – Туркестан – Самарканд – Душанбе – Ташкент – Алматы, объединяя ключевые города Великого Шёлкового пути и современные культурные и деловые центры региона.

В путешествии приняли участие более 400 туристов.

Проект реализован АО «НК «Қазақстан темір жолы» совместно с «Узбекскими железными дорогами», «Таджикскими железными дорогами» и ассоциацией «Казахстанская индустрия туризма».

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

