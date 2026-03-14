Туристский поезд «Jibek Joly» соединит страны Центральной Азии

Познакомиться с ключевыми историко-культурными духовными центрами, попробовать аутентичную местную кухню и открыть для себя всё многообразие Центральной Азии. В Казахстане стартовала продажа билетов на туристический поезд «Жибек Жолы».

С 20 по 25 марта у казахстанцев появится уникальная возможность отправиться в путешествие по маршруту Великого шелкового пути.

«Это такой масштабный проект, который позволяет людям из разных стран, из разных мест в короткие сроки посетить очень много мест, узнать информацию. Потому, что в каждом городе организуются экскурсии с профессиональными гидами, которые максимально включены и позволяют узнать вообще саму суть этих городов и вообще понять, как проходил Шелковый путь», — рассказывает спикер.

Гид «Визит центра» Дария Бунина поясняет- трансграничный тур объединит три страны — Казахстан, Узбекистан и Таджикистан. Туристам маршрут позволит погрузиться в богатое наследие региона, познакомиться с его культурой, традициями и историей. По словам специалиста желающих поехать в тур-путешествие из Шымкента каждый год становится больше, несмотря на расценки.

«6–7 дней они едут. Цены, не знаю, насколько можно назвать их приемлемыми, потому, что это средние цены. Средние зарплаты, поэтому очень сложно судить. В целом стоимость варьируется от 270 до 310 тысяч на человека. Соответственно, взрослые и детские билеты разделяются», — рассказывает гид-экскурсовод «Visit Shymkent» Дарья Бунина.

Примечательно, что в этом году даты путешествия совпадают с празднованием Наурыза.

По словам Дарьи, благодаря этому путешественники купившие тур, смогут погрузиться в атмосферу национального праздника и увидеть яркий колорит традиций. Отметим, что ежегодно в Шымкент также съезжаются иностранные гости.

«Если мы будем брать в целом количество людей, которые будут на праздновании, основываясь даже на 10% от населения, то уже двести тысяч у нас по улицам будет ходить. А в отношении туристов — уже начинается туристический сезон, начинают приезжать иностранцы. По опыту прошлых лет минимум 20 тысяч туристов на праздники приедет», — говорит гид-экскурсовод «Visit Shymkent» Дарья Бунина

В мегаполисе один из самых любимых праздников казахстанцев будут отмечать в течение десяти дней. В честь торжества для жителей города подготовили обширную программу культурных и спортивных мероприятий.

По традиции, горожан ждут концерты, народные гуляния, соревнования и другие праздничные активности. Ознакомиться с полной программой можно на сайте OTYRAR.