Реклама
На главную Новости Шымкента Общество Какие налоговые нарушения не будут наказываться с 2026 года

Какие налоговые нарушения не будут наказываться с 2026 года

-
Редактор Юлия Машковская
-
37
бизнес
Иллюстративное фото

Заместитель председателя комитета государственных доходов МФ РК Сеилжан Ахметов разъяснил, что с 1 января 2026 года не будут применяться меры административной ответственности за отдельные нарушения, допущенные до этой даты.

«Это касается, в том числе, нарушения сроков подачи заявления о постановке на учет по НДС и совершения оборотов в период непостановки на учет», — отметил он на пресс-конференции в СЦК.

Также прекращена подача исков о признании недействительными сделок и регистраций, совершённых между субъектами микро- и малого бизнеса до 1 января 2026 года, за исключением случаев, инициированных правоохранительными органами.

При этом предусмотрено списание штрафов и пени при условии полной уплаты основной суммы налоговой задолженности.

«В целом все изменения направлены на то, чтобы сделать налоговую систему более понятной и удобной для бизнеса, основанную на трёх ключевых принципах: цифровизация, риск-ориентированный подход и сервисная модель», — подчеркнул Ахметов.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.