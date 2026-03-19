Какие налоговые нарушения не будут наказываться с 2026 года

Заместитель председателя комитета государственных доходов МФ РК Сеилжан Ахметов разъяснил, что с 1 января 2026 года не будут применяться меры административной ответственности за отдельные нарушения, допущенные до этой даты.

«Это касается, в том числе, нарушения сроков подачи заявления о постановке на учет по НДС и совершения оборотов в период непостановки на учет», — отметил он на пресс-конференции в СЦК.

Также прекращена подача исков о признании недействительными сделок и регистраций, совершённых между субъектами микро- и малого бизнеса до 1 января 2026 года, за исключением случаев, инициированных правоохранительными органами.

При этом предусмотрено списание штрафов и пени при условии полной уплаты основной суммы налоговой задолженности.

«В целом все изменения направлены на то, чтобы сделать налоговую систему более понятной и удобной для бизнеса, основанную на трёх ключевых принципах: цифровизация, риск-ориентированный подход и сервисная модель», — подчеркнул Ахметов.