Казахстан и США обсудили расширение энергетического сотрудничества

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом США Джули Стаффт. В ходе переговоров стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия и подтвердили намерение укреплять энергетическое партнерство.

Одной из ключевых тем встречи стало обеспечение региональной энергетической безопасности и стабильная работа экспортных маршрутов поставок энергоресурсов на мировые рынки.

«Стратегическое сотрудничество в энергетической сфере продолжает оставаться фундаментом экономических отношений между Казахстаном и США», — подчеркнули участники встречи.

Отдельное внимание было уделено взаимодействию с крупными американскими компаниями — Chevron и ExxonMobil, которые участвуют в реализации крупнейших нефтегазовых проектов страны — Тенгиз, Кашаган и Карачаганак.

Также стороны обсудили перспективы развития угольной отрасли и углехимии.

«Утверждена дорожная карта, предусматривающая реализацию проектов по производству аммиака, карбамида, синтетического газа и дизельного топлива с участием международных и отечественных компаний», — отметили в Министерстве энергетики.

Казахстан также заинтересован в сотрудничестве в сфере технологий «чистого угля», направленных на повышение эффективности угольной генерации и снижение экологической нагрузки.

В завершение встречи стороны подтвердили готовность продолжать активный диалог в рамках стратегического энергетического сотрудничества, направленного на развитие инвестиций и дальнейшее укрепление партнерства между двумя странами.