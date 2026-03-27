Казахстан обозначил приоритеты председательства в ЕАЭС

Премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что Евразийский экономический союз остаётся ключевой площадкой для углубления экономического взаимодействия и обеспечения устойчивого роста стран-участниц.

Он отметил, что, несмотря на сложную геополитическую ситуацию, объединение продолжает двигаться к своей основной цели — созданию единого рынка со свободным движением товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

По его словам, ЕАЭС также способствует технологическому обновлению экономик и развитию промышленной кооперации.

Бектенов напомнил, что с 1 января 2026 года Казахстан председательствует в союзе, и главой государства обозначены ключевые приоритеты с учетом современных экономических реалий.

Особое внимание будет уделено внедрению новых технологий: наше внимание будет сосредоточено на применении искусственного интеллекта в таможне, логистике, промышленности и АПК.

Он подчеркнул, что Казахстан стремится стать полноценной цифровой страной, развивая IT-экосистему, включая Astana Hub и Международный центр искусственного интеллекта.

«Казахстан готов к обмену знаниями и опытом с партнерами по ЕАЭС», — заявил премьер-министр.