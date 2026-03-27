Реклама
Freedom broker
На главную Новости Шымкента Общество Казахстан обозначил приоритеты председательства в ЕАЭС

Казахстан обозначил приоритеты председательства в ЕАЭС

-
Редактор Юлия Машковская
-
17
Фото пресс-службы правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что Евразийский экономический союз остаётся ключевой площадкой для углубления экономического взаимодействия и обеспечения устойчивого роста стран-участниц.

Он отметил, что, несмотря на сложную геополитическую ситуацию, объединение продолжает двигаться к своей основной цели — созданию единого рынка со свободным движением товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

По его словам, ЕАЭС также способствует технологическому обновлению экономик и развитию промышленной кооперации.

Бектенов напомнил, что с 1 января 2026 года Казахстан председательствует в союзе, и главой государства обозначены ключевые приоритеты с учетом современных экономических реалий.

Особое внимание будет уделено внедрению новых технологий: наше внимание будет сосредоточено на применении искусственного интеллекта в таможне, логистике, промышленности и АПК.

Он подчеркнул, что Казахстан стремится стать полноценной цифровой страной, развивая IT-экосистему, включая Astana Hub и Международный центр искусственного интеллекта.

«Казахстан готов к обмену знаниями и опытом с партнерами по ЕАЭС», — заявил премьер-министр.

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.