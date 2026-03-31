Freedom broker
Вице-премьер Казахстана провёл встречу с представителем ЕЭК

Редактор Юлия Машковская
Фото министерства национальной экономики Республики Казахстан

Заместитель премьер-министра — министр национальной экономики Казахстана Серик Жумангарин провёл встречу с министром по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Максимом Ермоловичем.

Стороны обсудили развитие сотрудничества в сфере конкуренции, антимонопольного регулирования и цифровизации государственных закупок в рамках Евразийский экономический союз.

«Цифровизация госзакупок, развитие конкуренции и равный доступ на рынки ЕАЭС остаются ключевыми направлениями нашего взаимодействия», — отметил Серик Жумангарин.

Также обсуждались вопросы расширения взаимных поставок товаров и доступа продукции стран союза на рынки партнёров. Отдельное внимание уделено подготовке мероприятий в рамках Евразийский экономический форум.

«Это уникальная площадка. Важно расширять формат форума и привлекать международные организации для более широкого диалога», — подчеркнул вице-премьер.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность продолжать сотрудничество и обмен опытом.

