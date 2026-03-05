Казахстан расширяет производство переработанной продукции

Реклама
Редактор Юлия Машковская
26
Иллюстративное фото

Зерновая, масложировая, мясная и молочная отрасли остаются ключевыми направлениями переработки в Казахстане.

В переработке масличных культур сегодня работают около 90 предприятий общей мощностью более 5 млн тонн. Это позволило значительно нарастить производство растительного масла:

«В 2025 году его объём составил 890 тысяч тонн, что на 17,4% больше по сравнению с предыдущим годом», – отметил вице-министр сельского хозяйства РК Ербол Тасжуреков на пресс-конференции в СЦК.

Он добавил, что «ежегодно перерабатывается более 5 млн тонн зерна. Наряду с этим развивается направление глубокой переработки, где работают три предприятия мощностью свыше 500 тыс. тонн, производящие крахмал, глютен, сироп и биоэтанол».

В сфере мясной переработки действуют 210 предприятий общей мощностью около 450 тыс. тонн, а молочная промышленность представлена 180 перерабатывающими предприятиями с общей мощностью около 2,7 млн тонн.

Расширение производственных мощностей позволяет увеличивать объёмы переработанной продукции и повышать эффективность использования сельхозсырья.

По словам Ербола Тасжурекова, «одним из наиболее перспективных направлений является глубокая переработка зерна. В ближайшие годы планируется реализовать шесть крупных инвестиционных проектов, которые значительно увеличат объёмы переработки. До 2028 года будет запущено новое производство глубокой переработки зерна общей мощностью 5,8 млн тонн в год».

