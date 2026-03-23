Реклама
Казахстанские миротворцы отметили Наурыз на Голанских высотах

-
Редактор Юлия Машковская
-
16
Фото министерства обороны Республики Казахстан

Казахстанские миротворцы отметили Наурыз на Голанских высотах, организовав культурно-просветительское мероприятие для участников международной миссии.

Контингент Вооружённых сил Казахстана численностью 139 человек уже более года выполняет задачи в составе миссии Организация Объединённых Наций, обеспечивая стабильность и безопасность в зоне ответственности.

Праздничные мероприятия прошли в атмосфере дружбы, единства и взаимного уважения.

Казахстанские военнослужащие представили национальные традиции и обычаи, отражающие ценности Наурыза — обновление, благополучие и начало нового жизненного цикла.

В празднике приняли участие представители миротворческих контингентов Непала, Индии, Уругвая, а также офицеры миссий UNDOF и UNTSO.

Гости познакомились с казахстанской культурой, попробовали национальные блюда и присоединились к праздничной программе.

Мероприятие стало площадкой для укрепления международного сотрудничества, развития межкультурного диалога и неформального общения военнослужащих, подчеркнув приверженность казахстанских миротворцев принципам мира и взаимоуважения.

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.