Казахстанские миротворцы отметили Наурыз на Голанских высотах, организовав культурно-просветительское мероприятие для участников международной миссии.

Контингент Вооружённых сил Казахстана численностью 139 человек уже более года выполняет задачи в составе миссии Организация Объединённых Наций, обеспечивая стабильность и безопасность в зоне ответственности.

Праздничные мероприятия прошли в атмосфере дружбы, единства и взаимного уважения.

Казахстанские военнослужащие представили национальные традиции и обычаи, отражающие ценности Наурыза — обновление, благополучие и начало нового жизненного цикла.

В празднике приняли участие представители миротворческих контингентов Непала, Индии, Уругвая, а также офицеры миссий UNDOF и UNTSO.

Гости познакомились с казахстанской культурой, попробовали национальные блюда и присоединились к праздничной программе.

Мероприятие стало площадкой для укрепления международного сотрудничества, развития межкультурного диалога и неформального общения военнослужащих, подчеркнув приверженность казахстанских миротворцев принципам мира и взаимоуважения.