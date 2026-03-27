Легенда казахстанского альпинизма Ерванд Ильинский получил высшую государственную награду

В Акорде президент Касым-Жомарт Токаев вручил легендарному казахстанскому альпинисту Ерванду Ильинскому высшую степень отличия — звание «Қазақстанның Еңбек Ері».

Глава государства отметил, что Ильинский прославил Казахстан на мировых вершинах, стал первым казахстанцем, покорившим «Семь вершин», и подготовил более 100 мастеров спорта.

Его подход к альпинизму, внимательность к безопасности и воспитательная работа создали сильную школу национального альпинизма.

Президент подчеркнул, что альпинизм и горный туризм воспитывают стойкость, дисциплину и ответственность за природу.

Токаев отметил, что жизненный путь Ильинского является примером трудолюбия, патриотизма и профессионализма, и выразил уверенность в дальнейшем развитии спорта и поддержки молодых спортсменов.