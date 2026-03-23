Freedom broker
«Мөлдір бұлақ»: жители Шымкента заботятся о природе

Редактор Юлия Машковская
Фото акимата города Шымкента

В Шымкенте прошла экологическая акция «Мөлдір бұлақ» в рамках инициативы президента «Таза Қазақстан». Мероприятие прошло в жилом массиве «Алтынтөбе» и было приурочено к празднованию Наурызнама — «Тазару күні».

«Тазару күні» символизирует единство общества в стремлении к чистоте и бережному отношению к природе. В ходе акции был очищен родник «Бөржар Бастау», приведена в порядок прилегающая территория и проведена санитарная уборка.

В акции приняли участие вице-министр водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан Ерболат Ибрайханов, аким города Габит Сыздыкбеков, представители общественности и волонтёры.

Акция «Мөлдір бұлақ» стала важным шагом в укреплении экологической культуры, улучшении городской среды и объединении жителей в заботе о чистоте и окружающей среде.

