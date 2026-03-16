Новые педиатрические отделения повышают доступность специализированной помощи для детей

Министерство здравоохранения РК усиливает педиатрическую службу по всей стране. За последний год в поликлиниках открыто 366 педиатрических отделений и почти столько же центров развития и раннего вмешательства (ЦРРВ).

«Создание педиатрических отделений позволяет обеспечить системное наблюдение за здоровьем детей с рождения, усилить раннюю диагностику нарушений развития, внедрить мультидисциплинарный подход и приблизить специализированную помощь к месту проживания семьи», — сообщили в минздраве.

В состав педиатрических отделений входят кабинеты педиатров, а также Центры развития и раннего вмешательства, включающие:

• кабинет врача-супервизора патронажной службы;

• кабинеты патронажных медсестер;

• специалистов по развитию ребенка;

• ресурсный центр по питанию;

• кабинет аудиологического скрининга с шумоизоляцией;

• прививочный кабинет;

• кабинет школьной медицины.

При выявлении особенностей развития ребёнок направляется в ЦРРВ, где его сопровождает мультидисциплинарная команда, включающая педиатра, патронажную медсестру, реабилитолога, логопеда, психолога и других специалистов.

«За год в центрах проконсультированы более 72 тысяч детей, при этом на 21,5% увеличилась выявляемость нарушений развития», — отметили в министерстве.

Система строится на принципе распределения уровней медицинской помощи, где врач общей практики выполняет функцию первого контакта и координации, а специализированная педиатрическая помощь подключается при необходимости.

Минздрав подчеркнул: «Такой подход позволяет обеспечить доступность медицинской помощи для большого числа детей и одновременно сохранить возможность получения специализированной помощи в более сложных клинических ситуациях».