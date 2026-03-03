Минздрав разъяснил реформу педиатрической помощи

В связи с общественным обсуждением реформ в организации педиатрической помощи министерство здравоохранения Республики Казахстан выступило с официальным разъяснением.

В ведомстве подчеркнули, что речь идет «о внедрении новой расширенной комплексной модели медицинского сопровождения детей, а не о сокращении педиатрических участков и ослаблении системы».

Открыто 366 педиатрических отделений

Для усиления специализированной помощи и обеспечения комплексного сопровождения ребенка с июня прошлого года в поликлиниках по месту жительства открыто 366 педиатрических отделений.

Как отметили в министерстве, создание таких отделений позволяет обеспечить системное наблюдение за здоровьем детей с рождения, усилить раннюю диагностику нарушений развития, внедрить мультидисциплинарный подход, повысить координацию между врачами общей практики и педиатрами, а также приблизить специализированную помощь к месту проживания семьи.

Мультидисциплинарный подход и раннее вмешательство

В структуру педиатрических отделений входят кабинеты педиатров, центры развития и раннего вмешательства (ЦРРВ), ресурсные центры по питанию, кабинеты аудиологического скрининга, прививочные кабинеты и кабинеты школьной медицины.

Особое внимание уделяется новорожденным, детям до трех лет и детям с особыми потребностями.

«При выявлении особенностей развития ребенок направляется в Центр развития и раннего вмешательства, где его сопровождает мультидисциплинарная команда специалистов», — пояснили в ведомстве.

В состав такой команды входят педиатр, патронажная медсестра, реабилитолог, логопед, психолог и другие специалисты.

Более 72 тысяч детей получили консультации

С 2025 года на базе организаций первичной медико-санитарной помощи функционируют 336 центров развития и раннего вмешательства.

По информации министерства, за год в центрах проконсультированы более 72 тыс. детей, а выявляемость нарушений развития увеличилась на 21,5%.

«Родители получают не только медицинскую помощь, но и обучение по вопросам ухода, питания, развития и воспитания ребенка», — отметили в минздраве.

Семейно-ориентированная модель ПМСП

В основе действующей модели первичной медико-санитарной помощи лежит семейно-ориентированный подход.

«Семья рассматривается как единая система, а медицинское сопровождение осуществляется комплексно и непрерывно», — подчеркнули в министерстве.

Ключевая роль в этой системе отведена врачам общей практики, которые обеспечивают наблюдение за состоянием здоровья всех членов семьи, включая детей.

В ведомстве заверили, что работа по укреплению педиатрической службы будет продолжена, а доступность квалифицированной медицинской помощи каждому ребенку сохранится.