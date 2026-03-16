Промежуточные итоги мартовского ЕНТ показали высокий пороговый результат

За две недели мартовского ЕНТ-2026 тестирование прошли более 67 тыс. человек. Из них 66,99% сдавали тестирование на казахском языке, 32,88% — на русском, а 85 абитуриентов — на английском языке.

«По итогам двух недель тестирования 61% абитуриентов набрали пороговый балл. Средний результат по пяти предметам составил 59 баллов, максимальный результат — 136 баллов», — сообщили в Министерстве образования и науки.

Особое внимание уделялось созданию комфортных условий для абитуриентов с особыми образовательными потребностями. В ЕНТ приняли участие 192 человека с ООП.

«Абитуриенты имеют право подать апелляцию по содержанию тестовых заданий в течение 30 минут после завершения тестирования. Апелляции по техническим причинам принимаются непосредственно во время ЕНТ. Сертификаты с результатами будут доступны в личных кабинетах после рассмотрения апелляций», — отметили в ведомстве.

За время проведения тестирования было выявлено 117 нарушений правил. Из них 69 абитуриентов отстранили за попытку проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещённых предметов, а 48 человек были удалены из аудиторий за нарушение дисциплины, их результаты аннулированы. Факты выявления подставных лиц не зафиксированы.

«После завершения ЕНТ-2026 будет проводиться анализ видеозаписей до 31 октября. В случае обнаружения фактов использования запрещённых предметов или нарушения правил, результаты тестирования будут аннулированы», — подчеркнули в министерстве.

Всего на участие в мартовском ЕНТ подано около 184 тысяч заявлений.