Подходы к ЕНТ пересмотрят — что изменится для абитуриентов

В Казахстане планируют пересмотреть подходы к проведению Единого национального тестирования. Об этом сообщила заместитель премьер-министра — министр культуры и информации Аида Балаева.

По её словам, инвестиции в человеческий капитал являются ключевым приоритетом государственной политики и отражают стратегические ориентиры, закреплённые в новой Конституции и курсе президента Касым-Жомарта Токаева.

Сегодня во всём мире активно внедряются новые образовательные модели: развивается международное сотрудничество, используются цифровые решения и персонализированное обучение. Всё это формирует современную образовательную экосистему, позволяющую выявлять способности учащихся на ранних этапах и выстраивать индивидуальные траектории обучения.

Как отметила Аида Балаева, такие подходы создают основу для подготовки кадров, ориентированных не только на знания, но и на реальные способности человека и потребности экономики. Речь идёт не о частичных изменениях, а о переходе к новому качественному этапу, где особое внимание уделяется совершенствованию системы тестирования, включая ЕНТ.

При этом она подчеркнула, что за годы существования ЕНТ доказало свою эффективность как инструмент прозрачного и справедливого поступления в вузы. Однако современные реалии требуют изменений, поскольку трансформируются образовательные тренды, рынок труда и требования к компетенциям.

Среди существующих проблем отмечена возможность многократной сдачи тестирования, которая не всегда обеспечивает качественный отбор абитуриентов. Кроме того, вузы сегодня ограничены в самостоятельном отборе талантливых студентов, особенно это касается педагогических специальностей.

В этой связи предлагается внедрить ряд нововведений. В частности, при поступлении в педагогические вузы планируется использовать гибридную систему оценки — сочетание тестирования и специальных экзаменов. При этом акцент будет сделан не только на знаниях, но и на уровне мышления, аналитических способностях и готовности к обучению.

Отмечается, что профессия педагога требует не только знаний, но и развитых коммуникативных и когнитивных навыков. Поэтому уже со следующего года при поступлении на педагогические специальности наряду с результатами ЕНТ будут учитываться итоги устных экзаменов, где особое внимание уделят критическому мышлению и навыкам общения. Также планируется внедрение нового теста Admissions Insight Test, разработанного совместно с международными экспертами.

Кроме того, рассматривается переход к формату однократной сдачи ЕНТ как окончательного результата для участия в конкурсе на образовательные гранты. При этом система пробных тестирований сохранится для самопроверки и подготовки.

Ещё одним важным шагом станет отказ от практики условного зачисления в вузы на подготовительные программы. По данным ведомства, до 50–60% таких студентов не набирают необходимый проходной балл в течение года. В этой связи особое значение приобретает осознанный выбор будущей профессии абитуриентами.