Шымкент вошёл в пилотный проект по обучению с использованием виртуальной реальности

В Казахстане внедряют технологии виртуальной реальности в систему профобучения — пилотный проект охватит, в том числе, Шымкент.

Обучение будет проходить в два этапа: сначала — онлайн-курсы на платформе Skills Enbek, затем — практика в карьерных центрах с использованием VR-шлемов, где навыки отрабатываются в условиях, максимально приближенных к реальным.

После завершения программы участники получат сертификаты.

Проект стартует в пяти городах, включая Шымкент, и направлен на то, чтобы повысить качество подготовки и ускорить адаптацию граждан к требованиям рынка труда.