Технологии виртуальной реальности внедряют в сфере туризма в Туркестанской области. Эти новшества позволяют просматривать весь потенциал региона, практически не выезжая из Шымкента, сообщает 24.kz.

У гостей есть возможность отправиться в виртуальное путешествие по самым популярным туристическим объектам. Видеоролики в режиме ЗD на сегодняшний день отсняты в горнолыжном комплексе «Алатау», пещере Ак-Мечеть и Мавзолее Х. А. Ясави. Как обещают в областном Управлении туризма и внешних связей, до конца года съемки следующих роликов пройдут в курортных зонах Сарыагашского района, а также в заповедниках Аксу-Жабаглы и Сайрам-Угам.

Стоит отметить, в ушедшем году Шымкент и Туркестанскую область посетили больше 22 тысяч иностранных туристов из ближнего и дальнего зарубежья.

Грегори Киплинг, турист: «Я сам увлекаюсь приложениями VR и был приятно удивлен, когда приехал в Шымкент и увидел, что здесь тоже используют эти технологии. Видео очень реалистично, оно погрузило меня в атмосферу древнего города. Я как будто прогуливался там. Это очень удобно для туриста, который посещает ваш регион».