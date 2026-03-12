Реклама
Советник президента встретился с жителями Ордабасинского района

Редактор Юлия Машковская
Фото пресс-службы акима Туркестанской области

Советник президента Республики Казахстан Малик Отарбаев посетил Ордабасинский район Туркестанской области с рабочим визитом и встретился с жителями, представителями интеллигенции, молодежью и сотрудниками сферы культуры.

Заместитель акима области Ертай Алтаев открыл встречу, подчеркнув значимость политических реформ, инициированных Главой государства Касым-Жомартом Токаевым.

На встрече выступили почетный гражданин района Жусуп Лесбек, редактор газеты «Ордабасы оттары» Галымжан Зиябек, заместитель руководителя районного молодежного центра Адилет Абухаиров и представитель сферы образования Рустем Усенов, которые обсудили актуальные вопросы развития общества.

Малик Отарбаев отметил: «Главная цель реформ – укрепление государственности, повышение благосостояния народа и формирование справедливого общества».

Он выслушал предложения жителей и поделился мыслями о развитии страны.

В рамках визита была организована культурная программа, артисты исполнили патриотические песни.

Встреча стала открытой диалоговой площадкой между населением и представителями власти.

