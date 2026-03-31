Спортсмены сборной Казахстана впервые получили полный комплект экипировки

Министерство туризма и спорта Казахстана внедрило новый стандарт обеспечения национальных сборных спортивной экипировкой. Теперь спортсмены впервые получают полный комплект формы на весь сезон — как для тренировок, так и для выступлений.

В набор входят 18 предметов, включая три пары обуви, несколько спортивных костюмов, футболки и зимнюю верхнюю одежду. Экипировка поставляется по соглашению с международным брендом Under Armour.

По словам бронзового призёра Летних Олимпийских игр 2024 по дзюдо Гусмана Кыргызбаева, ранее спортсмены летних и зимних видов спорта получали только сезонную форму. Теперь все сборные страны обеспечиваются как летней, так и зимней экипировкой.

Форма уже выдана ряду национальных сборных, в том числе по лёгкой атлетике, боксу, дзюдо, фехтованию и шорт-треку. Закупка произведена за счёт внебюджетных средств.