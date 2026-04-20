Спортсмены Казахстана получают форму нового стандарта

Казахстанские спортсмены продолжают получать современную спортивную экипировку в рамках обновлённого подхода Министерства туризма и спорта РК.

Очередная выдача формы прошла в Туркестане.

Национальным сборным по гребным видам спорта — байдаркам и каноэ, а также академической гребле — переданы полные комплекты экипировки. В них входит форма для соревнований и тренировочная одежда, рассчитанная на весь сезон.

Экипировка разработана международным брендом Under Armour и предоставляется в рамках нового стандарта обеспечения национальных сборных. Ранее аналогичная форма была передана представителям фехтования, лёгкой атлетики, бокса, борьбы, стрельбы, водного поло, дзюдо и других видов спорта.

Обновлённый подход направлен на улучшение условий подготовки спортсменов и повышение их результатов на международных соревнованиях.