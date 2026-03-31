Starlink внедряют для регулирования движения поездов в Казахстане

В Казахстане внедряют инновационные решения в сфере железнодорожного транспорта. Об этом на заседании правительства сообщил заместитель председателя правления Қазақстан темір жолы Марат Шакенов.

На участке Карагайлы – Кокпекты внедрена цифровая система промежуточного регулирования движения поездов «АЙМАК RAIL». Для реализации проекта применяется спутниковая система Starlink.

Проект охватывает участок протяжённостью 247 км. На первом этапе пропускная способность увеличится до 4 пар поездов в сутки, на втором — до 7 пар. Ожидается, что объём перевозок составит 3 млн тонн грузов в год, а в дальнейшем превысит 5 млн тонн.

Тестовый запуск поездов запланирован на апрель текущего года.

Кроме того, на железной дороге внедряются гибридные маневровые локомотивы, оснащённые электрической системой с дизельным двигателем и аккумуляторными батареями. Такие локомотивы позволяют экономить топливо, снижать эксплуатационные расходы и сокращать выбросы вредных веществ примерно на 20%.