Реклама
На главную Новости Шымкента Общество Starlink внедряют для регулирования движения поездов в Казахстане

Starlink внедряют для регулирования движения поездов в Казахстане

Редактор Юлия Машковская
Иллюстративное фото

В Казахстане внедряют инновационные решения в сфере железнодорожного транспорта. Об этом на заседании правительства сообщил заместитель председателя правления Қазақстан темір жолы Марат Шакенов.

На участке Карагайлы – Кокпекты внедрена цифровая система промежуточного регулирования движения поездов «АЙМАК RAIL». Для реализации проекта применяется спутниковая система Starlink.

Проект охватывает участок протяжённостью 247 км. На первом этапе пропускная способность увеличится до 4 пар поездов в сутки, на втором — до 7 пар. Ожидается, что объём перевозок составит 3 млн тонн грузов в год, а в дальнейшем превысит 5 млн тонн.

Тестовый запуск поездов запланирован на апрель текущего года.

Кроме того, на железной дороге внедряются гибридные маневровые локомотивы, оснащённые электрической системой с дизельным двигателем и аккумуляторными батареями. Такие локомотивы позволяют экономить топливо, снижать эксплуатационные расходы и сокращать выбросы вредных веществ примерно на 20%.

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.