К спутниковому интернету Илона Маска Starlink подключились в Туркестанской области

В Туркестанской области одними из первых в стране начали подключаться к спутниковому интернету Илона Маска Starlink.

Все 911 государственных школ региона охвачены сетью интернет. Из них 581 школа имеет сеть Интернет по волоконно-оптической линии связи.

У школьников школы «Енбек» Казыгуртского района сегодня праздник. Нургуль Жолдас ученица 10 класса говорит, раньше из-за слабого интернета возникали проблемы с доступом к различным образовательным платформам. Старшеклассники отмечают, что с подключением скоростного интернета появилась возможность готовиться к главному тестированию.

«Сейчас нет проблем, интернет работает быстро, все вкладки открываются. Мы очень рады», — говорит Нургуль Жолдас, ученица 10 класса общеобразовательной средней школы «Енбек».

«У нас есть национальная образовательная база данных, есть «образовательный класс», а также другие платформы и сайты. Попасть туда было бы очень сложно. Теперь эффективность уроков повысится», — говорит Нуржан Торекулов, директор общеобразовательной средней школы «Енбек» .

Цель проекта Starlink — обеспечить высокоскоростной доступ к интернету во всем мире, особенно в отдаленных районах со слабой или отсутствующей связью.

Все 911 государственных школ региона охвачены сетью интернет. 330 школ были обеспечены низкоскоростной сетью интернет, так как расположены в отдаленных и горных районах. Но сейчас больше 200 учебных заведений подключили этих слотов знаний уже подключены к спутниковому интернету Starlink. Это самый большой показатель в стране. Остальные села будут полностью подключены к спутниковому интернету в конце апреля.

В целом на реализацию проекта из бюджета выделено 498 млн тенге.

«Мы начали подключение в спутниковому интернету Starlink совместно с Министерством цифровизации, привезли и начали установку в 330 школах. В настоящее время в 203 школах установлены и работают качественно», -говорит Еркегали Алимкулов, руководитель аппарата акима Туркестанской области.

Через АО «Республиканский центр космической связи» ведутся работы по обеспечению спутниковой сетью интернет Starlink от компании SpaceX и школы в Толебийском районе. Сакыпжан Юнусов работает учителем, говорит, на протяжении многих лет интернет работал слабо. Теперь школа обеспечена качественной связью. Это позволит школьникам получать качественное, достойное образование.

«Раньше мы работали всего на 8-10 устройствах, теперь появилась возможность подключить все 25 устройств, ноутбуков. Учащиеся принимают участие в онлайн тестировании. До этого скорость интернета была медленной, тестирование пройти было невозможно. Теперь интернет работает без перебоев», — говорит Сакыпжан Юнусов, учитель общеобразовательной средней школы «Жыланбузган».

В Толебийском районе 68 школ, в 20 учебных заведений имеются проблемы с интернетом. Сейчас их подключают к высокоскоростной сети.

«У нас в регионе очень много рек, поэтому есть сложности с интернетом. После подключения к интернету Starlink, мы не беспокоимся. Всё работает очень быстро и школьники могут получать качественное образование», — говорит Бекайдар Тойлыбаев, руководитель отдела образования Толебийского района.

В Туркестанской области 911 государственных школ. 330 учебных заведений находятся в отдаленных, горных местностях. До конца апреля все они будут подключены к высокоскоростной спутниковой связи. Напомню, глава государства Касым-Жомарт Токаев на республиканском съезде педагогов, поручил обеспечить все учреждения среднего образования качественной и высокоскоростной сетью интернет.