Тепло и поддержка для молодых мам в День Шаңырақ

Шынар Оразова
День Шаңырақ — как символ доброты и тепла, особого уважения к матери и ребёнку. Он один из важных в рамках программы Наурызнама, и сегодня в родильных домах Шымкента было оказано особое внимание женщинам недавно познавшим радость материнства.

Городской перинатальный центр сегодня был наполнен особой атмосферой. Медицинские работники поздравили недавно родивших матерей в День «Шаңырақ» и вручили подарки.

Жансая Дауренбекова совсем недавно стала мамой. Под наблюдением врачей она и ее малыш, находятся уже более двух месяцев. Были сложности, но сейчас, уверена молодая мама, они уже позади. В день Шаңырақ врачи подарили ей дополнительные тепло и радость.

Жансая Дауренбекова, мать: «Я родила в 10:00 утра. Вес моего ребёнка был всего 900 грамм. Сначала я очень переживала. Но радость, которую я испытала, увидев своего малыша, невозможно передать словами. Сейчас у нас всё хорошо. Самое главное — мой ребёнок жив и здоров. Я безмерно благодарна врачам, они не только лечили нас, но и дарили надежду каждый день. В трудные моменты они были рядом и оказывали огромную моральную поддержку».

Перинатальный центр стал местом надежды для многих матерей. Здесь круглосуточно оказывается специализированная помощь при сложных беременностях. Непрерывно ведётся борьба за жизнь каждого новорождённого.

В честь Дня «Шаңырақ» во всех четырёх родильных домах города, для мамочек были организованы специальные — добрые акции. Отметим, что с начала года в Шымкенте родилось 4 911 детей.

