Городской роддом – место, где начинается новая жизнь

Родильный дом при Шымкентской городской многопрофильной больнице №2, расположенный в центре мегаполиса, является значимым учреждением системы здравоохранения города. Ежедневно здесь оказывается медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и послеродового восстановления.

Учреждение работает в круглосуточном режиме и обеспечивает комплексную перинатальную помощь с акцентом на безопасность матери и ребенка.

В настоящее время родильный дом находится в стадии последовательного развития: внедряются современные клинические протоколы, повышается квалификация персонала, а также усиливается клиентоориентированный подход к организации медуслуг.

Сердце материнства в Шымкенте

Роддом рассчитан на 150 коек и включает ряд значимых отделений, каждое из которых выполняет важную и, можно сказать, незаменимую функцию. Сюда поступают женщины как по плановым направлениям, так и в экстренных ситуациях.

Миссия родильного отделения – обеспечить безопасные роды для матери и ребенка. Работает оно круглосуточно, обслуживая сотни женщин в месяц. Но чтобы понять масштаб и уровень, с которым работает роддом, нужно заглянуть внутрь.

Приемный покой

Первое, куда поступают пациентки, – это приемный покой. Именно здесь проводится первичный осмотр, ставится предварительный диагноз, принимается решение о госпитализации. Врачи и акушерки действуют быстро и слаженно.

«Порой за считанные минуты нужно понять, что происходит с женщиной, и принять важное, иногда судьбоносное решение», – говорит заведующая отделением родильного дома Шолпан Калибекова. Нередко именно с момента появления в приемном отделении начинается тот самый «сценарий родов», где каждая минута может стать решающей.

Под особым наблюдением

Далее путь может лежать в отделение патологии беременности – одно из ключевых в системе. Здесь находятся женщины с осложненной беременностью: с повышенным давлением, сахарным диабетом, заболеваниями почек, сердца, угрозой преждевременных родов. Это женщины из группы риска, которым нужен особенно внимательный и постоянный контроль.

Заведующая отделением Улжан Сейдиллаева подчеркивает: «Особое внимание уделяется женщинам с патологиями, которые требуют индивидуального и деликатного подхода. Работа медперсонала направлена на то, чтобы обеспечить максимально безопасное течение беременности и благополучные роды».

Здесь работают в тесной связке с кардиологами, эндокринологами и терапевтами. Это своего рода связующий и неотъемлемый центр повышенной готовности: в любой момент может начаться родовая деятельность, и тогда вся команда должна быть в боевой готовности.

Главное – роды

Если беременность протекает благополучно и вовремя подходит срок родов, женщина попадает в самое сердце роддома – родильное отделение. Это особое место. Здесь выверен каждый шаг.

В коридоре – тишина и приглушенный свет. Палаты, предродовые зоны, операционный блок. У каждой пациентки – свой путь. Кто-то рожает естественным путем, кому-то делают кесарево сечение. Кто-то нуждается в обезболивании, а кто-то – в теплом слове.

Родильное отделение оборудовано современным медоборудованием, здесь применяют клинические протоколы, основанные на международных стандартах. Особенно важно то, что роды проходят с учетом психологического состояния женщины.

«Мы стараемся, чтобы женщина не просто рожала, а чувствовала себя в безопасности. Роды – это не страх, а рождение новой жизни», – говорит заведующая родильным блоком Шолпан Тастанбекова.

Вместе с первых минут

После родов женщина и малыш попадают в отделение совместного пребывания. Это относительно новое направление, но очень важное.

Вместо того чтобы разлучать мать и ребенка, здесь они вместе с первых минут. Метод контакта «кожа к коже», грудное вскармливание, психологическая связь – все это оказывает прямое влияние на здоровье и ребенка, и матери.

Далее маму с малышом забирает под свое крыло Нуржамал Кошенова, заведующая отделением совместного пребывания матери и ребенка. Медсестры подсказывают, как правильно прикладывать ребенка к груди, помогают сменить подгузник, учат правильно укачивать.

Борьба за жизнь

Но не всегда роды проходят без осложнений. Для таких случаев существуют отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных, а также отделение патологии.

Здесь находятся малыши, родившиеся раньше срока, с низким весом, нарушением дыхания, желтухой, судорогами, инфекциями. Специальные инкубаторы, аппараты ИВЛ, мониторинг сатурации, температуры и пульса – все строго по протоколу. Под руководством заведующей отделением неонатальной реанимации Насибы Корганбаевой и ее команды врачей-неонатологов сотни малышей продолжают жить.

Гульбайра Орынбасаровна, заведующая отделением, говорит: «Каждый недоношенный малыш, попадая в наше отделение, вплоть до полного восстановления, находится под особым вниманием и заботой. Мы создаем ему условия, как в утробе: нужная температура, питание, тишина. Только так можно выжить».

Здесь порой проходит целая борьба за жизнь, и она может длиться недели, дни и часы.

Реанимация для женщин

Для женщин, у которых роды прошли тяжело, либо после кесарева сечения, предусмотрено отделение анестезиологии и реанимации, где работают врачи высшей категории.

«Послеоперационный уход, контроль давления, кровопотери, восстановление – все это важно для сохранения здоровья матери», – подчеркнул заведующий отделением Дилшад Режаметов.

Здесь женщина может быть под наблюдением 24 часа, именно здесь предотвращаются послеродовые осложнения, которые раньше нередко становились фатальными.

Забота о здоровье женщины

Конечно, в роддоме есть и гинекологическое отделение, где врачи лечат женские заболевания, оказывают экстренную и плановую гинекологическую помощь.

Операции, удаление кисты, лечение воспалений, полипов, восстановление репродуктивной функции – далеко не полный список медпомощи. Часто сюда попадают женщины, которые готовятся к ЭКО или просто планируют беременность, но имеют фоновые патологии.

На страже традиций

За каждым сильным учреждением стоят люди, которые были у его истоков, прошли с ним через десятки лет перемен и не утратили любви к своей профессии. В родильном доме при городской многопрофильной больнице №2 таких людей с уважением называют ветераны. Это старшие акушеры, врачи и медсестры, которые уже несколько десятилетий ежедневно приходят на работу, чтобы делиться опытом и поддерживать молодое поколение.

Многие из них начали здесь работать с самого начала функционирования отделения. Начиналось все совсем в других условиях, когда не было современного оборудования, а многое приходилось делать вручную, полагаясь на интуицию, опыт и внутреннее чутье. Они помнят, как менялась система здравоохранения, как приходили новые методики, как отказывались от старых подходов, и всегда они были рядом, передавая свой опыт новому поколению.

Ветераны участвуют также в обучении новых сотрудников, делятся воспоминаниями, подсказывают, как поступить в сложной ситуации. Особенно опытный наставник многих докторов в коллективе Есенгельды Бегешов. Некоторые врачи уже вышли на пенсию, но продолжают консультировать, приезжать в роддом, помогать в организации мероприятий.

Наука и технологии

Что отличает родильный дом от многих других учреждений, так это активное внедрение новых технологий и принципов доказательной медицины. Значит, каждое вмешательство должно быть оправданным, каждая процедура – безопасной, каждая диагностика – своевременной.

Протоколы ведения беременных с ЭКЗ и другими различными заболеваниями разрабатываются и внедряются на основе последних рекомендаций ВОЗ и Министерства здравоохранения РК.

Особенно важной в последние годы стала цифровизация. Роддом подключен к порталу госпитализации, работает в системе электронных медкарт, сотрудничает более чем с 20 поликлиниками города. Это значит, что пациентки могут быть направлены напрямую через врачей женских консультаций, без бумажной волокиты и лишних ожиданий.

Еще одно немаловажное новшество коснулось реанимационного отделения. Появление специального аппарата для аутогемотрансфузии, что позволяет интраоперационно вливать женщине ее же кровь, предотвращая избыточную кровопотерю.

Кадровый дефицит

В городском роддоме зафиксирован острый дефицит молодых медицинских кадров: не хватает акушеров, неонатологов и медсестер. Выпускники все чаще уезжают в крупные города или уходят в частный сектор, где выше зарплаты и лучше условия труда. В результате нагрузка на оставшийся персонал возрастает, а графики становятся изнурительными.

Руководство обеспокоено: если ситуация не изменится, то это может сказаться на качестве оказываемой медпомощи. При этом число рожениц в последние годы остается стабильно высоким, что лишь усиливает напряженность.

Успехи роддома

Несмотря на сложности, результат очевиден. За последние восемь месяцев в этом огромном отделении прошло около 5 000 родов, из них 581 преждевременных, 1 085 операций «кесарево сечение», более 150 – метропластики.

Беременные с патологией плаценты по приказу МЗ РК оперируются в этом родильном отделении. С начала года прооперированы 79 женщин с предлежанием плаценты и приращением ее в матку. «Предлежание и приращение плаценты в матку» – самый грозный диагноз в акушерстве, так как при оперативном родоразрешении предполагается массивная кровопотеря, а иногда и удаление матки», – утверждает заместитель главного врача по охране матери и ребенка Карлыгаш Абжаппарова.

Хирурги и акушеры-гинекологи родильного отделения являются высококвалифицированными специалистами по проведению метропластики. Эти операции делают при приращении плаценты с прорастанием в матку и в соседние органы.

Приращение плаценты является одной из ведущих причин материнской смертности, особенно в современном акушерстве, где частота кесаревых сечений постоянно растет, что увеличивает риск возникновения этой патологии. Врачи родильного отделения успешно справляются с тяжелыми патологиями благодаря слаженной командной работе акушеров-гинекологов, реаниматологов и неонатологов.

Снизились показатели осложнений, вырос процент успешных родов у женщин из группы риска, улучшились показатели выхаживания новорожденных. Роддом стал не просто местом родов, а учреждением третьего уровня перинатальной помощи – это значит, что сюда направляются женщины со сложными случаями со всего города.

Истории пациентов

Историй здесь тысячи. Вот, например, женщина с третьей беременностью и осложненной гипертонией. Угроза отслойки плаценты. Ее приняли в патологии, стабилизировали давление, срочно провели кесарево сечение. Мама и малыш в порядке.

А вот ребенок, родившийся на 31-й неделе весом 1 100 граммов. Сложные роды, срочная реанимация. Месяц – под наблюдением. Сегодня малыш улыбается и уверенно держит головку.

Такие истории не исключение, а ежедневная реальность роддома. Именно такие моменты и создают настоящее лицо этого учреждения. Неравнодушное, профессиональное и живое. Сегодня родильный дом – это не просто место, где появляются на свет дети. А место, где медицина и человечность идут рука об руку. Где врачи работают не по привычке, а по призванию. Где каждая женщина не просто пациент, а мать, личность, человек, которому важно не просто родить, а быть услышанной и поддержанной.

В мире, где все стремительно меняется, роддом остается тихой гаванью. Сюда приходят с волнением, а уходят с новым смыслом жизни. Если коротко, это место, где все начинается…

Жанна Курманбекова