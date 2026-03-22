Традиционные продукты Казахстана становятся мировым брендом

Традиционная кухня Казахстана постепенно превращается в перспективное экспортное направление. Национальные блюда — такие как казы, кумыс, курт и баурсаки — давно стали неотъемлемой частью повседневной жизни казахстанцев. Сегодня эта гастрономическая культура выходит на международные рынки.

По оценке QazTrade, при системной поддержке к 2028 году экспорт национальных продуктов может достичь 50–80 млн долларов США.

Ключевыми направлениями остаются Россия и Китай, где проживает свыше 2 миллионов представителей казахской диаспоры. Это формирует устойчивый спрос на традиционные продукты. В России наибольшей популярностью пользуются курт и кумыс.

В Китае, особенно в Синьцзян-Уйгурский автономный район, где проживает более 10 миллионов мусульман, растёт интерес к халяльной продукции и мясным деликатесам. По данным QazTrade, мировой рынок халяльного мяса и деликатесов оценивается примерно в 2,1 трлн долларов и ежегодно увеличивается на 7%.

Отдельно отмечается рост экспорта традиционных молочных продуктов. В 2024 году поставки продукции, включая кумыс, шубат и айран, составили 13,4 млн долларов, а в 2025 году — уже 17,3 млн долларов. Таким образом, рост достиг 29,4%.

При этом одной из главных сложностей остаётся ограниченный срок хранения кумыса — всего 3–5 дней. Это усложняет экспорт на дальние расстояния. В ответ на этот вызов производители внедряют новые технологии: пастеризацию, позволяющую увеличить срок хранения до 30 дней, а также лиофилизацию — производство сухого кумыса (саумала). Такая продукция уже экспортируется в Китай, хотя объёмы пока остаются небольшими.

Отдельное направление развития — так называемая «кочевая гастрономия». Это концепция степной кухни, основанной на натуральных мясных и молочных продуктах. За рубежом такие продукты воспринимаются как экзотика и одновременно как функциональное питание.

Генеральный директор QazTrade Айтмухаммед Алдажаров отметил, что мировой спрос на полезную и функциональную еду продолжает расти, и традиционный казахский рацион полностью отвечает этим тенденциям. По его словам, такие продукты, как курт, тары и талкан, становятся всё более узнаваемыми за рубежом, в том числе благодаря международным выставкам и торговым миссиям. Кроме того, они активно продвигаются через сети казахских ресторанов и кофеен. Например, напитки на основе тары, включая аналоги «степного кофе», уже появляются на рынке США.