Гастрономический фестиваль проходит сегодня в центре Шымкента

В центре Шымкента развернули масштабный гастрономический фестиваль. Десятки предпринимателей установили свои шатры на площади Аль-Фараби.

Центр города на один день превратился в большую кухню. По всей площади разносятся непередаваемые ароматы.

Больше всего шымкентцы, пожалуй, любят плов. Его готовят в огромных казанах, чтобы хватило всем. А повара делятся секретом идеального блюда из риса, мяса и моркови.

«Наши специалисты обучались в Ташкенте. У нас самый лучший плов в Шымкенте! Самое главное в плове это мясо, чем больше мяса, тем лучше плов. Также нужен хороший рис и тогда плов получится идеальным», — говорит Ержан Еспенбеков, повар.



Местные повара соревнуются в приготовлении и подаче блюд. Они предлагают гостям не только традиционные угощения — шашлык плов натурыз-коже, но и блюда по эксклюзивным рецептам. Например готовят шубат-коже.

«В шубат-коже традиционно добавляются высушенные казы и жая, их варят, в бульон добавляют пшеницу, кукурузу, сыр и шубат. Именно шубат придает особенный вкус коже, делает его неповторимым», — говорит Ерасыл Арал, повар.

Очередь выстроилась за горячими баурсаками. Их делают здесь же, вырезают из мягкого теста идеальные круги и бросают в раскаленное масло. Горячие, ароматные баурсаки сметают с прилавков за считанные секунды.



Шымкентцы с удовольствием отмечают Наурыз, танцуют, поют и поздравляют друг друга с праздником весны.

«Поздравляю всех жителей Шымкента с Наурызом! Пусть над нашими головами будет мирное небо», — говорит житель Шымкента.



«Поздравляю всех с праздником Наурыз. Пусть в ваших семьях будет достаток, здоровье, а главное счастье», — говорит жительница Шымкента.

Жителей и гостей города сегодня развлекали песнями, танцами и конкурсами. Самые активные гости праздника, которые смогли разгадать ребус от ведущего, стали обладателями ценных призов.

Наурыз — это праздник весны, обновления природы, начала нового года и новой жизни. Он посвящен плодородию, торжеству любви и дружбы. Наурыз — напоминание, что в старом году останется все плохое и неприятное, а весной возродится все светлое и радостное.