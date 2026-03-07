В Казахстане могут ужесточить правила возврата госпомощи банками

Минимальный порог возврата государственной помощи при выплате дивидендов банками может увеличиться уже в этом году. Согласно документу регулятора, определены приоритеты надзорной политики банковского сектора, предусмотрен ряд мер, направленных на ускорение возврата средств государственной поддержки банками второго уровня.

Предлагается обязать банки, получившие помощь от государства, при распределении дивидендов перечислять в бюджет сумму не меньшую, чем та, которая выплачивается акционерам.

В агентстве по регулированию и развитию финансового рынка пояснили, что действующий сейчас лимит в 66% планируется увеличить до 100%.

Меры по стимулированию досрочного возврата средств реализуются с 2023 года. Это позволило обеспечить досрочный возврат средств государственной поддержки шестью банками на общую сумму больше 738 млрд тенге.

«Запрет на создание и (или) приобретение дочерних организаций, значительное участие в капитале организации, а также осуществление иных инвестиций в юридические лица и организации, расположенные за пределами Казахстана, до полного исполнения банком обязательств по возврату средств. Ограничение на уменьшение крупным участником банка, банковским холдингом доли его прямого и (или) косвенного владения и (или) пользования, и (или) распоряжения акциями банка до полного исполнения банком обязательств по возврату полученных средств», — агентство по регулированию и развитию финансового рынка.