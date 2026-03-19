В Казахстане расширяют спутниковый интернет в поездах Talgo

В Казахстане продолжается внедрение высокоскоростного интернета в поездах с использованием спутниковых технологий. Проект реализуется в рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта, а также концепции «Digital Nauryz».

«Спутниковый интернет позволяет пассажирам оставаться на связи на протяжении всей поездки, независимо от наличия наземных вышек», — отметили в Министерстве цифрового развития РК.

На сегодняшний день сервис доступен в поездах Talgo на маршрутах Астана – Алматы и Астана – Усть-Каменогорск с использованием низкоорбитальных спутников OneWeb при участии оператора Jusan Mobile. Такая технология обеспечивает минимальную задержку сигнала и стабильное соединение даже на высокой скорости.

Пассажирам предоставляется интернет со скоростью до 100 Мбит/с, что позволяет пользоваться мессенджерами, видеосервисами и другими цифровыми сервисами. Пилотный запуск проекта на маршруте Астана – Алматы в январе 2025 года показал высокую востребованность услуги, после чего она была расширена на направление Астана – Усть-Каменогорск.

«Оборудование адаптировано для работы в движении и интегрировано с мультимедийными системами поездов», — подчеркнули в компании-операторе.

Реализация проекта осуществляется в партнерстве с международными технологическими компаниями и казахстанскими операторами связи.