В Казахстане усилят защиту трудовых прав работников

Мажилис одобрил в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование трудового законодательства, инициированный депутатами Парламента. Поправками усиливаются гарантии защиты трудовых прав работников и уточняются отдельные процедуры трудовых отношений.

В частности, законопроект предусматривает:

• Закрепление норм по защите чести и достоинства в сфере труда для соблюдения законных интересов работников;

• Конкретизацию порядка определения последнего рабочего дня, когда он совпадает с периодом временной нетрудоспособности или социального отпуска;

• Оплату времени, затраченного на прохождение предсменного медицинского освидетельствования, размер которой определяется коллективным договором или актом работодателя;

• Обязанность работодателя письменно уведомлять сотрудника об изменении условий труда;

• Регулирование порядка расторжения трудового договора по инициативе работника, включая дату прекращения трудовых отношений для материально ответственных лиц и условия завершения приёма-передачи имущества и документации работодателя.