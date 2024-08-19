Министр цифрового развития посетил ЦОН и спецЦОН в Шымкенте

В минувшие выходные Министр цифрового развития РК Жаслан Мадиев и Председатель Правления Госкорпорации Арман Кенжегалиев посетили цифровой офис населения и специализированный центр обслуживания населения в Шымкенте. В ходе рабочей поездки они ознакомились с качеством предоставления государственных услуг в регионе.

Так, Министру была представлена работа ЦОНа, расположенного по адресу ул. Мадели Кожа, 1Г. К слову, он является дежурным и работает в субботу до 13:00. Центр был модернизирован в 2022 году. Он оснащен современным оборудованием и имеет зонирование для быстрого и удобного получения государственных услуг.

Отметим, что здесь граждане могут самостоятельно получать госулуги в секторе «Connection point». При необходимости операторы центра обучают клиентов цифровой грамотности и навыкам работы с порталом электронного правительства и мобильным приложением «ЦОН». С начала года более 100 тысяч шымкентцев получили услуги в зоне самообслуживания.

«Помимо ЦОНа мы продемонстрировали также работу специализированного центра обслуживания населения. Благодаря внедренной системе ПДД 3.0 и использованию современных технологий, нам удалось значительно повысить качество оказания госуслуги по выдаче водительских удостоверений», — сказал Председатель Правления Госкорпорации Арман Кенжегалиев

Напомним, в Шымкенте функционирует 12 центров обслуживания населения, 4 из них — специализированные. Также есть центр оказания миграционных услуг и многофункциональный центр обслуживания предпринимателей (МЦОП). К слову, с начала года филиалом было оказано 554 тысяч госуслуг, в том числе выдано более 29 тысяч водительских удостоверений и оказано более 82 тысяч услуг по перерегистрации автотранспорта.