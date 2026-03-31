В правительстве обсудили роль интернет-платформ в налоговой системе

На 10-м заседании проектного офиса по внедрению нового налогового кодекса, прошедшем под председательством заместителя премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина, был рассмотрен очередной блок вопросов, связанных с применением обновлённых налоговых норм.

Одним из ключевых стал вопрос деятельности операторов интернет-платформ, которые не участвуют непосредственно в расчётах между заказчиками и покупателями, однако обязаны выполнять функции налоговых агентов.

Этот вопрос подняли заместитель председателя национальная палата предпринимателей «Атамекен» Тимур Жаркенов и представители казахстанской платформы такси и грузоперевозок Aparu.

Как отметил вице-министр финансов Ержан Биржанов, государство последовательно формирует систему полной цифровизации налогового администрирования, охватывающую всех участников финансовых процессов — банки, агрегаторы и маркетплейсы.

По его словам, возврат к прежней практике самостоятельной уплаты налогов самозанятыми может привести к снижению прозрачности денежных потоков и уменьшению поступлений социальных платежей.

Также на заседании были рассмотрены вопросы, касающиеся личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов.

С учётом социальной значимости этих тем, особенно в части занятости населения в сельской местности, принято решение дополнительно проработать налоговую политику в аграрном секторе с учётом действующих мер государственной поддержки.

К обсуждению планируется вернуться на одном из следующих заседаний проектного офиса.