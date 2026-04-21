В Казахстане сокращается число действующих компаний. По данным бюро Нацстатистики, по итогам первого квартала в стране было зарегистрировано свыше 550 тысяч юридических лиц. Правда более 184 тысяч из них, а это почти треть, приостановили свою деятельность.

При этом в марте сократилось и количество индивидуальных предпринимателей, число зарегистрированных ИП снизилось более чем на 2%, примерно на столько же уменьшилось и число действующих. Эксперты связывают эту динамику с первыми результатами внедрения нового Налогового кодекса.

Сильнее всего сокращение затронуло сферу оптовой и розничной торговли, больше 45 тысяч юридических лиц приостановили работу или вовсе закрылись. Следом строительство и сектор прочих услуг, одна из самых массовых и разнообразных сфер. Эксперты говорят, удар пришёлся именно по отраслям, ориентированным на внутренний рынок, с высокой конкуренцией и зависимостью от покупательской способности населения.

Среди ключевых причин отмечают введение нового налогового кодекса, который существенно изменил правила игры для бизнеса, а также заметное снижение реальных доходов граждан, а значит и спроса.

«Соответственно, меньше покупателей в сфере торговли, в сфере услуг. И, соответственно, им месяц-два подождали, ну что, не идет бизнес, соответственно, сокращают. Потому что, допустим, в сфере сырьевом секторе, там ситуация другая. Мы видим рекордные цены на нефть. Но надо понимать, что у нас 75% граждан работают не в сырьевом, не в государственном секторе. И вот по ним вот этот кризис все сильнее начинает давить», — Марат Каирленов, директор «Улагат Консалтинг Групп».

Часть закрытий, по мнению аналитиков, связана с усилением контроля за дроблением бизнеса. Многие подобные структуры либо прекратили деятельность, либо начали укрупнение и пересмотр своей бизнес модели.

«Если это все было из-за дробления, то, значит, бюджет недополучил триллион тенге в предыдущие годы. То есть, изначально введение разрешения на дробление, это было очень неправильным шагом. Важно, это все не чрезмерный оптимизм, не чрезмерный пессимизм, не то, что там все дробленцы виноваты или что, допустим, скоро у нас все будет хорошо. Надо понять, какие из норм налогового кодекса действительно мешают бизнесу и этот год готовить поправки», — Расул Рысмамбетов, финансист.

На этом фоне показатели бюджета показывают рост, по данным минфина в первом квартале доходы госбюджета увеличились на 17%, поступило больше 4 триллиона тенге.

Новый кодекс фактически переформатировал работу малого и среднего бизнеса, говорят аналитики, и процесс адаптации только начался. Поэтому сокращение числа юридических лиц, вероятно, продолжится и дальше.