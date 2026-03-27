В Шымкенте проходит Кубок акима города по бильярду среди ветеранов, который проводится уже в седьмой раз. Турнир собрал представителей этой популярной игры из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. В общей сложности представлено 15 команд и 108 участников. Кубок получил международный статус.



Ишен Жакипбеков, участник турнира: «Я давно занимаюсь бильярдом, сам изготавливаю бильярдные столы. И на моих бильярдных столах в России было организовано 7 чемпионатов мира. Мы давно участвуем, лет 7-8, этот турнир начали в Казахстане. Каждый раз приезжаем хотя бы 4-5 раз, Киргизия тоже проводим ответные мероприятия, мы проводим раз в 2 года, Очень интересно, играют люди 63+, это отдых своего рода».



Призовой фонд Кубка акима города весьма солиден. Победитель получает 800 000 тенге, за второе место приз — 600 000 тенге, два бронзовых призера получат по 300 000 тенге. В соревнованиях на зеленом сукне принимают участие ветераны в возрасте 63 лет и старше.



Нурлан Айтымбетов, президент бильярдной федерации г.Шымкента: «У нас турнир международный, 3 команды из Киргизии, 1 команда впервые из Узбекистана приехала, и остальные со всех регионов Казахстана. Игра идет очень упорно, разыгрываются финальная часть, У нас здесь возраст до 100 лет. В финале команда Афросиаб из Узбекистана, и команда Достук из Киргизии, У нас дружба, даем пример молодежи, здоровый образ жизни. Бильярд на подъеме по всему СНГ, это русский бильярд называется, идет с России. И в чемпионатах мира всегда участвует Казахстан, Киргизия и Россия ведущие страны. С 22 по 26 апреля проходит большой чемпионат мира в Самарканде».



