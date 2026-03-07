В Шымкенте проходит праздничная цветочная ярмарка

Шымкент расцветает в преддверии 8 марта. На площади «Астана» развернулась традиционная цветочная ярмарка. В этом году организаторы сделали ставку на два главных фактора: безупречное качество и честные цены.

Не секрет, что в канун 8 марта цены на цветы обычно взлетают до небес. Однако на этой ярмарке, которую акимат города организует уже третий год подряд, ценовая политика остается максимально лояльной к горожанам.

Нурбол Бауыржан, продавец: «Покупателей много, мы участвуем в ярмарке уже третий год. Что-то выращиваем сами, что-то привозим. Цены у нас доступные например тюльпаны продаем по 500 тенге, розы — от 700 до 800 тенге».

Ассортимент впечатляет, от классических ароматных роз до нежнейших тюльпанов. Глаза разбегаются от палитры красок на прилавках, а сниженные цены дают жителям Шымкента возможность не ограничивать себя в выборе такого прекрасного подарка.

Масштаб нынешней ярмарки заметно вырос. Создавая условия для предпринимателей и исключая лишних посредников, организаторы смогли стабилизировать цены, сделав праздник доступным для каждого жителя мегаполиса

Усен Исаев зам. руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития: «По поручению акима города мы уже три года традиционно проводим такие ярмарки к Международному женскому дню. Растет и интерес бизнеса, если в прошлом году участвовало 20 предпринимателей, то в этом году уже 32».

Цветочный марафон на площади «Астана» продлится до 8 марта включительно, с 9 утра до 9 вечера.

Времени, чтобы подарить любимым частичку весны и яркие эмоции, еще достаточно.