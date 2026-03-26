В Шымкенте провели масштабную профилактическую акцию в мечетях

В Шымкенте стартовала широкомасштабная профилактическая акция, в рамках которой разъяснительная работа проведена в 25 городских мечетях и охватила свыше 25 тысяч человек.

Основная цель — повышение правовой грамотности населения, разъяснение противоправности отдельных правонарушений и формирование нулевой терпимости к нарушениям закона.

В мероприятиях участвуют сотрудники полиции, представители местных исполнительных органов и имамы, которые проводят беседы с прихожанами.

В ходе акции распространяются информационные брошюры и организуются профилактические встречи.

Прокуратура города призывает жителей проявлять гражданскую ответственность и поддерживать принцип: «Безопасный город — ответственность каждого!».