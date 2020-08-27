Шымкентцы готовятся к ослаблению карантина. В правительстве, накануне, было решено ослабить жесткий локдаун.

Уже 31-го августа верующие Шымкента смогут вновь молиться в церквях и мечетях. Священнослужители готовятся к открытию: в мечети на площади «Ордабасы» установили санитайзеры и закупили термометры, осталось нанести разметку, чтобы молящиеся соблюдали дистанцию.

«В настоящее время мы планируем вместимость делать до 30%. В том числе, в мечетях богослужения будут проводиться в индивидуальном порядке. На следующей неделе или попозже, приказ будет если проводить жума намаз или другие мероприятия, мы будем информировать. Это долгожданная хорошая новость, некоторые, услышав, что мечети будут открываться, заплакали, такие случаи были, мы рады что все позади осталось», — рассказывает Назирхан Ташходжаев, заместитель главного имама г. Шымкента.

Впервые за полгода смогут открыть свои двери театры. В русском драматическом готовятся к премьере. Актеры вынуждены репетировать в масках — карантин диктует свои правила. На сцене — прогон постановки. Юбилейный 90-ый театральный сезон откроется «Сном в летнюю ночь» Уильяма Шекспира.

«Мы готовы, мы давно готовы к встрече со зрителями, нам есть, что представить. Во-первых, мы не сыграли полноценно «Гамлета», он достаточно мало был сыгран и это будет премьера еще одна. Еще мы восстанавливаем уже третью постановку Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь». Слава Богу, вышло постановление и мы вздохнули, потому что работать в онлайн-режиме это смерть для театра, актеру нужен зритель», — уверен Игорь Вербицкий, директор русского драматического театра.

Свои двери театр сможет открыть только после завершения стройки. Она развернулась перед входом в здание. По словам Игоря Вербицкого, портить впечатление от посещения театра, зрителям не позволят. Скорее всего шымкентцы смогут окунуться в атмосферу театральной жизни в конце сентября.

В правительстве разрешили открыться национальным паркам и заповедникам, на природу можно выбираться группами не более 15-ти человек. Возобновится движение междугородних автобусов и маршруток. С соблюдением строгих санитарных мер и ограничением количества посетителей, в последний день лета, в Шымкенте откроются бассейны. Групповых тренировок не будет, а принимать пловцов будут по предварительной записи. Порадуют любителей активного образа жизни открытием тренажерных залов и спорткомплексов —будут разрешены как индивидуальные, так и групповые занятия, а значит, спортсмены смогут приступить к тренировкам в оффлайн режиме.

Новые послабления вступят в силу с 31 августа, правда, для каждого региона страны, будут свои правила выхода их локдауна, всё будет зависеть от эпидобстановки.

Шымкент имеет все шансы на снятие большинства ограничений. В третьем городе-миллионнике страны за прошедшие сутки не зарегистрировали ни одного пациента с коронавирусом.

Анастасия Новикова