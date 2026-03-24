Freedom broker
В Шымкенте состоялись международные встречи по вопросам радиочастот и спутниковой связи

Редактор Юлия Машковская
Фото министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан

В Шымкенте прошли международные встречи в рамках Регионального содружества в области связи (РСС) и взаимодействия с Международным союзом электросвязи (МСЭ).

В мероприятиях приняли участие более 120 делегатов из семи стран, включая Казахстан, Россию, Узбекистан и другие.

Обсуждались вопросы управления радиочастотным спектром, спутниковой связи и координации международных позиций.

Особое внимание уделено подготовке к Всемирной конференции радиосвязи 2027 года.

Также состоялась сессия Digital Bridge 2026, посвящённая цифровой трансформации отрасли.

По итогам встреч приняты рекомендации, направленные на развитие телекоммуникаций и укрепление международного сотрудничества.

