Реклама
В Шымкенте стартовал Кубок Казахстана по скалолазанию среди юношей

Ангелина Подлипаева
В спортивном комплексе «Денсаулык» состоялось торжественное открытие Кубка Республики Казахстан по скалолазанию среди юношей.

Среди участников — призер чемпионата Азии, Ерхан Айдарханұлы. Сейчас ему 13 лет, заниматься скалолазанием он начал шесть лет назад. В этот вид спорта его привела старшая сестра, именно она помогла ему сделать первые шаги и освоить базовые навыки скалолазания.

Ерхан Айдарханулы, спортсмен: «Моя сестра — чемпионка Казахстана. С самого начала она брала меня с собой и учила основам скалолазания». Моя цель — выйти на мировой уровень, стать лучшим. Для достижения этой цели я упорно тренируюсь».

Для участия в Кубке Казахстана в Шымкент прибыли более 150 спортсменов из восьми областей страны. Скалолазание считается сложным видом спорта, он требует хорошей физической подготовки, выносливости, координации и пластичности. И, конечно же, силы духа.

Нуржан Батырбеков, председатель комитета Федерации спортивного скалолазания: «Кубок Казахстана — это подготовительный этап к чемпионату страны. Подготовка спортсменов перед чемпионатом проходит в несколько этапов. Есть начальный этап и специальные тренировочные этапы. Для каждого ребенка нагрузки подбираются индивидуально, в зависимости от уровня его подготовки».

По итогам Кубка Казахстана призеры, получат шанс войти в состав национальной сборной и представить Казахстан на международных соревнованиях.

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.