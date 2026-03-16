В Шымкенте стартовал Кубок Казахстана по скалолазанию среди юношей

В спортивном комплексе «Денсаулык» состоялось торжественное открытие Кубка Республики Казахстан по скалолазанию среди юношей.

Среди участников — призер чемпионата Азии, Ерхан Айдарханұлы. Сейчас ему 13 лет, заниматься скалолазанием он начал шесть лет назад. В этот вид спорта его привела старшая сестра, именно она помогла ему сделать первые шаги и освоить базовые навыки скалолазания.



Ерхан Айдарханулы, спортсмен: «Моя сестра — чемпионка Казахстана. С самого начала она брала меня с собой и учила основам скалолазания». Моя цель — выйти на мировой уровень, стать лучшим. Для достижения этой цели я упорно тренируюсь».



Для участия в Кубке Казахстана в Шымкент прибыли более 150 спортсменов из восьми областей страны. Скалолазание считается сложным видом спорта, он требует хорошей физической подготовки, выносливости, координации и пластичности. И, конечно же, силы духа.



Нуржан Батырбеков, председатель комитета Федерации спортивного скалолазания: «Кубок Казахстана — это подготовительный этап к чемпионату страны. Подготовка спортсменов перед чемпионатом проходит в несколько этапов. Есть начальный этап и специальные тренировочные этапы. Для каждого ребенка нагрузки подбираются индивидуально, в зависимости от уровня его подготовки».



По итогам Кубка Казахстана призеры, получат шанс войти в состав национальной сборной и представить Казахстан на международных соревнованиях.