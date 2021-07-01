Ежегодно в летний период при температуре воздуха выше 25 градусов вводятся временные ограничения движения на дорогах для автотранспорта с нагрузкой на ось свыше 8 тонн.

Так, в северных регионах страны ограничения введены с 1 июня и продлятся до 15 августа.

В Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской (Карагандинский регион), Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях ограничения действуют с 11:00 до 21:00 часов.

В Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской (Жезказганский регион), Кызылординской, Мангистауской и Туркестанской областях временный запрет действует с 1 июня по 31 августа с 10:00 до 22:00 часов.

При этом, временные ограничения не распространяются на транспортные средства для международных перевозок грузов и пассажиров в соответствии с международными соглашениями, осуществляющих мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС, гуманитарной помощи, занятых на перевозке скоропортящихся продуктов питания, пищевой продукции, пассажиров, багажа и медикаментов, дорожно-строительных работах.