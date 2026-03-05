Выпускники медвузов получают работу и финансовую поддержку государства

За последние два года количество трудоустроенных выпускников медицинских вузов страны увеличилось на 20%, что, по данным Министерства здравоохранения, «положительно сказалось на сокращении дефицита кадров в регионах».

Если в 2023 году работу получили 1 857 молодых специалистов, то в 2024 году их число выросло до 2 271.

Министерство отмечает, что «ежегодно государством выделяется 5 685 образовательных грантов — от бакалавриата до докторантуры».

Государственный образовательный заказ формируется «с учетом реальной потребности регионов, прежде всего сельской местности и малых городов».

Для закрепления кадров реализуется комплекс мер социальной поддержки.

Среди них — льготные кредиты на жильё и единовременная выплата в размере 100-кратной минимальной заработной платы (8,5 млн тенге) при условии работы не менее пяти лет.

В 2024 году такую выплату получили 254 специалиста, а в 2025 году — 529 медработников. Всего в 2025 году меры поддержки получили 1 760 врачей.

«Благодаря реализованным мерам удалось снизить общий дефицит врачей на 20%, а в сельской местности — на 30%», — подчеркнули в Минздраве.

Ведомство заявляет, что продолжит «системную работу по обеспечению трудоустройства выпускников и укреплению кадрового потенциала отрасли».