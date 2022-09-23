Ханс Клюге в Туркестане: «Работу против коронавируса останавливать нельзя»

Представитель ВОЗ Ханс Клюге выступил на заседании совета по сотрудничеству в области здравоохранения стран СНГ, который проходит в Туркестане.

Ханс Клюге отметил, что на повестке дня актуальным остаётся вирус COVID—19, который все еще есть в обществе.

«Мне очень приятно, что мы собрались в таком красивом и историческом городе как Туркестан. Наш совет должен привести к положительному решению многих вопросов. Нужно отметить, что нельзя забывать про коронавирус, который все еще живет среди нас. Была проведена большая работа и ее останавливать нельзя»,— сказал Ханс Клюге.

При этом, представитель ВОЗ заявил, что Всемирная организация здравоохранения поддерживает приоритеты Казахстана в сфере развития медицины.

«Мы поддерживаем увеличение финансирования систем здравоохранения и соцстрахования. Нужно понимать, что это большой шаг вперёд»,— сказал Клюге.

Представитель ВОЗ поблагодарил министра здравоохранения РК Ажар Гиният за активную работу в сфере здравоохранения.