Аварийность на электросетях РК снизилась на 13%

Министерство энергетики РК продолжает модернизацию электросетевой инфраструктуры в рамках нацпроекта МЭКС. По итогам 2025 года капитально отремонтировано 17 тыс. км линий электропередачи и 420 подстанций, что позволило снизить износ сетей до 66%.

Благодаря проведённым работам уровень аварийности сократился на 13% — это на 3140 технологических нарушений меньше.

В 2026 году темпы обновления сохраняются: ремонтом также охвачено 17 тыс. км сетей по всей стране, включая Акмолинскую, Павлодарскую, Жамбылскую, Улытаускую и другие области, а также города Астана, Алматы и Шымкент.

Дополнительно запланирован ремонт 444 подстанций и 3,4 тыс. распределительных пунктов и трансформаторных подстанций.

Ожидается, что реализация этих мер позволит снизить средний уровень износа сетей до 65%, а также повысить надёжность и устойчивость энергосистемы Казахстана.