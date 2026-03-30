В Туркестанской области продолжится масштабное озеленение

В Туркестанской области в этом году планируется высадить около 1 миллиона деревьев. Работы ведутся в рамках республиканской программы по посадке 2 млрд деревьев.

С 2021 по 2025 годы в регионе уже высажено 146 млн саженцев, что превышает план. В ближайшие два года посадки продолжатся ещё на 14 тыс. гектаров.

Особое внимание уделяется качеству работ — системам полива, ограждению участков и приживаемости саженцев. Также продолжается создание зелёного пояса вокруг Туркестана.

В рамках озеленения населённых пунктов и экологических акций работы ведутся во всех районах области.