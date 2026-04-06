Цены на грибы кусаются

С приходом весны на прилавках появился один из самых ходовых товаров — грибы. В начале сезона цена за килограмм доходила до 8 тысяч тенге, но сейчас стоимость заметно снизилась. Тем временем специалисты призывают к осторожности: неправильный выбор деликатеса может стоить жизни.

Несмотря на кусачий ценник, от покупателей нет отбоя. Для горожан грибы — это не просто еда, а главный весенний деликатес, богатый витаминами. Те, кто привык планировать наперед, закупают их мешками, чтобы приготовить вкусняшек на зиму. Сами торговцы прогнозируют — через пару дней цена упадет еще ниже.

Продавцы подтверждают: грибы — отличный союзник в борьбе с весенним авитаминозом. Главное — знать в них толк и уметь выбирать. Сейчас на рынке затишье перед «бурей»: как только зарядит дождь, степь даст еще больше урожая, и ценники снова поползут вниз.

Еркин Амирсеитов, продавец: «Этот сезон короткий, всего дней десять-пятнадцать. Зато сколько энергии и пользы для человека! Вот этот — белый, чистый, первый сорт. Бывают еще сморчки и синеножки, но сейчас на прилавках в основном этот».

Правда, у грибного удовольствия есть и обратная сторона. Медики бьют тревогу: покупка грибов в сомнительных местах — это игра в «русскую рулетку». Ошибка при сборе или неправильное хранение могут обернуться трагедией.

Жулдыз Райымкул, главный специалист городского департамента санитарно-эпидемиологического контроля: «Первые признаки отравления: рвота, резкие боли в животе, одышка и замедление пульса. При малейшем недомогании — сразу вызывайте скорую. Промедление может стоить жизни».

Пока спрос на природный продукт только растет. Основные поставки сейчас идут из Жамбылской области — там дождей больше. Наши же грибники только ждут нужной погоды, чтобы вступить в борьбу за покупателя.