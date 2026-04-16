Громкое дело о яблоневых садах в Шымкенте передали в суд. По версии следствия, деньги, предназначенные для развития агросектора, выводились через аффилированные компании и фиктивные схемы. В результате государству причинён ущерб более чем на 430 миллионов тенге.

Сотни миллионов тенге украли на создании яблоневых садов в Шымкенте. По версии следствия, бывший глава правления АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» выстроил схему хищения бюджетных средств с участием аффилированных компаний. Закупки проводились без конкуренции — всё через один источник, а стоимость оборудования, материалов и строительных работ системно завышалась. При этом часть заявленных работ так и осталась только на бумаге.

«Несмотря на это, оформлялись фиктивные акты приёма-передачи, на основании которых производилось перечисление бюджетных средств. В результате государству причинён ущерб на сумму более 430 млн тенге. Дополнительно установлены факты незаконного получения инвестиционных субсидий, выделяемых в рамках государственной поддержки агропромышленного комплекса. Для этих целей создавались сельскохозяйственные кооперативы, через которые оформлялись заявки на получение субсидий якобы на развитие садов и возмещение понесённых затрат», — Ернар Тайжан, официальный представитель АФМ РК.

Деньги, выделенные на развитие садоводства, в полном объёме до назначения не дошли. По данным следствия, из более чем 327 миллионов тенге лишь около пятой части действительно направили на реализацию проектов. Остальные средства — свыше 250 миллионов — обналичили через доверенных лиц и использовали не по назначению.

В ходе расследования суд санкционировал арест активов подозреваемых — под ограничение попали земельные участки площадью 108 гектаров общей стоимостью более миллиарда тенге.

«Подозреваемый Омаров Ж.Д. помещен под стражу. Уголовное дело направлено в суд. Напомним, по данному факту осуждены бывший управляющий директор Фонда Искаков М.К. и руководитель ТОО «Green Mart Kazakhstan» Сазынбек Р.Б. к 8 годам лишения свободы с конфискацией 4 автомашин», — Ернар Тайжан, официальный представитель АФМ РК.

Напомню, финансирование производилось в рамках программы «Возведение интенсивных яблоневых садов под ключ», которая предусматривала развитие агропромышленного комплекса и поддержку предпринимателей. По задумке, бизнес должен был получать участки с готовой инфраструктурой в лизинг.