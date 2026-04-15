Как получить пособия по потере работы?

В Казахстане растёт число безработных. Несмотря на это, далеко не все граждане могут рассчитывать на выплаты по потере работы, ключевую роль здесь играют социальные отчисления.

В Казахстане официально зарегистрированы 329 тысяч безработных, при этом большинство из них женщины. В Шымкенте доля безработных женщин достигает 60%. Граждане, за которых производились социальные отчисления, имеют право на получение выплат по потере работы. Сегодня такую поддержку получают более 90 тысяч казахстанцев.

«По состоянию на 1 апреля 2026 года получателями социальной выплаты по случаю потери работы являются 90 730 человек. Средний размер выплаты – 106 192,97 тенге, медианный – 88 208 тенге. Максимальный размер выплаты 1 079 968 тенге в месяц. Минимальный – 3 тенге», — министерство труда и социальной защиты населения.

Пособие по потере работы — это поддержка из фонда социального страхования для граждан, которые ранее работали и лишились дохода. Выплата носит временный характер и назначается на срок до шести месяцев. Право на неё имеют те, кто официально зарегистрировался как безработный.

«Если человек зарегистрирован как безработный, то ему предоставляется право. Если за него уплачивали социальные отчисления. Почему не все получают, потому что не все производят социальные отчисления. Сумма зависит от стажа и его зарплаты, сколько он работал и его доход, это как система страхования. Среднемесячная зарплата до 45%», — Дария Ордабаева, руководитель карьерного центра Абайского района.

Встать на учёт по безработице можно, обратившись в карьерный центр. Для этого необходимы удостоверение личности и электронная цифровая подпись. Подать заявление можно в течение 12 месяцев после увольнения. Специалисты подчёркивают: при увольнении должны быть проведены все социальные отчисления, иначе система может зафиксировать поступления как заработную плату, и выдать отказ.

«Ему придет отказ если он работал меньше шести месяцев, если он работал от 6 до 12, один месяц назначается, 12-24 это два месяца, 24-36 три месяца, 36-48 четыре месяца, 48 -60 пять месяцев, 60 и плюс это шесть месяцев», — Дария Ордабаева, руководитель карьерного центра Абайского района.

В прошлом году отчисления в государственный фонд социального страхования производились примерно за 7 миллионов человек. При этом около двух миллионов работающих граждан остаются вне системы и не делают отчислений, что лишает их права на получение социальной поддержки в случае потери работы.