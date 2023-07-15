Как и где найти работу в короткие сроки

Сейчас в Шымкенте около 11 тысяч граждан зарегистрированы в качестве безработных. Их временным или постоянным трудоустройством занимается «Центр занятости населения».

Сегодня благодаря госпрограмме молодые выпускники вузов устраиваются на работу в течение 6 месяцев.

Мерей Мухумбай одна из участников программы «Молодежная практика». Выпускница университета имени Аль-Фараби три месяца проходила трудовую практику в городской юстиции. Зарекомендовавшую себя с лучшей стороны Мерей, вскоре взяли на постоянную работу.

Мерей Мухумбай, инспектор по делопроизводству департамента юстиции г. Шымкента.

«Про молодежную практику я узнала от своих знакомых. Затем решила подать документы. В центре по трудоустройству мне дали список организаций, где я могу работать. Я выбрала юстицию. Прошла трёхмесячную производственную практику. Потом меня приняли на работу. Сейчас я — официальный сотрудник».



У Даны Шамсиддин — похожая ситуация. Выпускница шымкенсткого университета уже больше месяца проходит практику в городской юстиции. Молодой специалист признается, мечтает стать квалифицированным правозащитником.

Дана Шамсиддин, молодой специалист:

«Мне понравилось тут работать. Благодаря поддержке моих коллег быстро учусь и развиваюсь. Мне в центре занятости нашли работу за 10 дней. Работать в этой сфере мне по душе. Хочу расти и стать хорошим специалистом своего дела. Знаю, что в этом мне тут помогут».

По всей стране действует более двухсот центров занятости. Их основная цель — предоставить безработным гражданам работу за короткий срок. Дело найдется и молодым, и людям предпенсионного возраста.

Айдар Каратаев, главный специалист административного отдела департамента юстиции г. Шымкента:

«Мы активно принимаем молодых специалистов на временную работу по госпрограмме. Главная цель этой практики – обмен опытом между сотрудниками, повышение практических знаний у молодых специалистов, подготовка хороших кадров. В этом году мы приняли на работу 8 специалистов. 4 специалиста оставили на работу по трудовому договору”.



Городская юстиция тесно работает с центром занятости населения не первый год. Программа дает новые возможности для безработной молодежи и выпускников.