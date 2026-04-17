Карьерные центры переходят на персональное сопровождение безработных

Редактор Юлия Машковская
Министерство труда и соцзащиты РК меняет подход к трудоустройству, сосредоточив усилия на наиболее уязвимых гражданах.

В приоритетную группу вошли 93,5 тыс. человек — это соискатели с низким уровнем дохода, без опыта или с длительным перерывом в работе, а также с базовым и техническим образованием.

Для них внедряется система индивидуального сопровождения и цифровой контроль: карьерные центры в режиме реального времени отслеживают занятость каждого человека.

На сегодня мерами поддержки охвачено 39,8 тыс. человек. Министр поручил регионам усилить адресную работу и обеспечить трудоустройство с последующим закреплением на рабочих местах.

