16 вакансий с окладом до 300 тысяч тенге в Шымкенте

Редакция OTYRAR совместно с Центром занятости представляет вашему вниманию 16 вакансий с окладом от 200 до 350 тысяч тенге.
В предприятия Шымкента требуются рабочие разных специальностей: разнорабочие, инженеры, дизайнеры, маркетологи, врачи, закройщики, с официальным трудоустройством. Все условия обговариваются непосредственно с работодателем. Номера телефонов указаны в таблице ниже.
|1. «АльянсТраст» ТОО
|Разнорабочие
|260 000 тг
|Таскен, ул. Жаңақұрылыс 1А
|87783014244
|2. «Marai E7 Group» ТОО
|Оператор на станок с ЧПУ
|250- 300 000 тг
|Тассай м/а, 212 құрылым
|87058986286
|Инженер КИПиА
|Химик-лаборант
|3. «Elite Comfort» ТОО
|Дизайнер мебели
|200 000
|Самал 2, ул. Казиева 152
|87474834992
|Инженер ПТО
|Сборщик мебели
|4. «Аламан» мед. центр
|Врач лаборант
|200 000
|Тамерлан тас жолы 43А
|87713250673
|5. «Nurtau distribution company» ТОО
|Электрик
|200 000
|Индустриальная зона «Тассай» 117/2
|87718050550
|Маркетолог
|200 000
|Дизайнер
|200 000
|6. «Центр здоровья Аружан»
|Лор
|200 000
|мкр. Нұрсат 68
|87758951376
|Окулист
|200 000
|7. «Ferrum Vtor» ТОО
|Машинист крана
|200 000
|Индустриальная зона «Оңтүстік» 62/5
|87084386637
|8. «Ермагамбетова И.К» ИП
|Закройщик
|200 000
|Қайтпас 1, С.Алибеков 23
|87028093377
|Мастер
Всю информацию предоставили в Центре занятости, где к слову, каждый желающий работоспособного возраста может трудоустроиться.
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