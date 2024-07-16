16 вакансий с окладом до 300 тысяч тенге в Шымкенте

Редакция OTYRAR совместно с Центром занятости представляет вашему вниманию 16 вакансий с окладом от 200 до 350 тысяч тенге.

В предприятия Шымкента требуются рабочие разных специальностей: разнорабочие, инженеры, дизайнеры, маркетологи, врачи, закройщики, с официальным трудоустройством. Все условия обговариваются непосредственно с работодателем. Номера телефонов указаны в таблице ниже.

1. «АльянсТраст» ТОО Разнорабочие 260 000 тг Таскен, ул. Жаңақұрылыс 1А 87783014244 2. «Marai E7 Group» ТОО Оператор на станок с ЧПУ 250- 300 000 тг Тассай м/а, 212 құрылым 87058986286 Инженер КИПиА Химик-лаборант 3. «Elite Comfort» ТОО Дизайнер мебели 200 000 Самал 2, ул. Казиева 152 87474834992 Инженер ПТО Сборщик мебели 4. «Аламан» мед. центр Врач лаборант 200 000 Тамерлан тас жолы 43А 87713250673 5. «Nurtau distribution company» ТОО Электрик 200 000 Индустриальная зона «Тассай» 117/2 87718050550 Маркетолог 200 000 Дизайнер 200 000 6. «Центр здоровья Аружан» Лор 200 000 мкр. Нұрсат 68 87758951376 Окулист 200 000 7. «Ferrum Vtor» ТОО Машинист крана 200 000 Индустриальная зона «Оңтүстік» 62/5 87084386637 8. «Ермагамбетова И.К» ИП Закройщик 200 000 Қайтпас 1, С.Алибеков 23 87028093377 Мастер

Всю информацию предоставили в Центре занятости, где к слову, каждый желающий работоспособного возраста может трудоустроиться.