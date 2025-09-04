Ярмарка вакансий: что предлагают шымкентцам

В целях связи соискателей с работодателями была организована очередная ярмарка вакансий. В мероприятии приняли участие представители различных сфер — образования, медицины, строительства, производства и IT-компаний. Они предоставили информацию и приглашали на работу тех, кто пока не смог трудоустроиться.

Макпал Ауельбековой 34 года. Многодетная мама пришла на ярмарку вакансий в поисках работы. Из-за того, что дети ещё маленькие, женщина ищет рабочее место с удобным графиком. Раньше женщина пять лет работала воспитателем в детском саду.

«Я на данный момент безработная. По профессии педагог. Временно работаю на месте другого человека. Дети маленькие, поэтому ищу работу с пятидневкой. Сейчас вот здесь, в индустриальной зоне, увидела вакансию. Зарплата 160 тысяч тенге, график шестидневный. Но сказали, можно договориться и о пятидневке», — говорит соискательница Макпал Ауельбекова.

По словам организаторов, ярмарка направлена на повышение активности на рынке труда и снижение уровня безработицы. Сотни граждан получили возможность найти потенциальное место работы и трудоустроиться. Поэтому подобные встреч организуют в каждом районе мегаполиса. Ведь многие мало осведомлены о программах, которые реализует государство.

Нагима Досанова, и.о. руководителя центра карьеры Енбекшинского района: «Для жителей района Базаркақпа рассматриваются возможности трудоустройства на предприятиях ближайших индустриальных зон. Все желающие могут найти для себя подходящую работу, участвуя в программе продуктивной занятости. Среди приглашённых предпринимателей — 19 крупных компаний. Второй важный вопрос — государственная поддержка. Мы подробно разъясняем, какие рабочие места субсидируются. Многие не владеют полной информацией, поэтому и проявляют низкую активность. Для этого мы решили что специалисты должны быть ближе к населению и они сегодня рассказывают о мерах государственной поддержки при трудоустройстве».

Также для участников ярмарки вакансий провели консультации по написанию резюме, подготовке к собеседованию и рассказали об актуальных профессиях на рынке труда. Шымкентцы получили предложения по сотне постоянным вакансий.